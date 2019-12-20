На окупованих територіях може з'явитись російськомовний телеканал

Міністерство закордонних справ і Міністерство культури, що внесло кандидатуру професора Монаховой на посаду уповноваженого із захисту державної мови,

Про це заступник міністра закордонних справ Василь Боднар повідомив в ході години запитань до уряду, передають Українські Новини.

"Ми тісно співпрацюємо з Міністерством культури у сучасному вигляді над тим, щоб сформувати пакет меседжів для окупованих територій, насамперед шляхом створення спеціального телеканалу російською мовою, яким можна було б донести всі сигнали до окупованих територій", - сказав він.

Крім цього, Боднар підкреслив, що найближчим часом не планується відновлення залізничного пасажирського сполучення з окупованими територіями, проте можливе відкриття додаткових пунктів пропуску для гуманітарних потреб.

Як повідомляли Українські Новини, 10 грудня у Верховну Раду внесли закон про продовження особливого статусу Донбасу.

Також Зеленський схвалив продовження закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.