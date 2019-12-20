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20 грудня 2019, пʼятниця, 12:16 12
Політика 2019-12-20T14:00:03+02:00
Українські Новини
На окупованих територіях може з'явитись російськомовний телеканал

На окупованих територіях може з'явитись російськомовний телеканал

Таня Войтюк
Донбас, МЗС, Мінкультури, Василь Бондар
Телевізор. Фото: pixabay
Телевізор. Фото: pixabay

Міністерство закордонних справ і Міністерство культури, що внесло кандидатуру професора Монаховой на посаду уповноваженого із захисту державної мови, працюють над створенням російськомовного телеканалу для жителів окупованих територій.

Про це заступник міністра закордонних справ Василь Боднар повідомив в ході години запитань до уряду, передають Українські Новини.

"Ми тісно співпрацюємо з Міністерством культури у сучасному вигляді над тим, щоб сформувати пакет меседжів для окупованих територій, насамперед шляхом створення спеціального телеканалу російською мовою, яким можна було б донести всі сигнали до окупованих територій", - сказав він.

Крім цього, Боднар підкреслив, що найближчим часом не планується відновлення залізничного пасажирського сполучення з окупованими територіями, проте можливе відкриття додаткових пунктів пропуску для гуманітарних потреб.

Як повідомляли Українські Новини, 10 грудня у Верховну Раду внесли закон про продовження особливого статусу Донбасу.

Також Зеленський схвалив продовження закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.

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