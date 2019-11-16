Минкультуры внесло кандидатуру профессора Монаховой на должность уполномоченного по защите госязыка на рассмотрение Кабмина

Минкультуры внесло кандидатуру профессора Монаховой на должность уполномоченного по защите госязыка на рассмот

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины внесло кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченного по защите государственного языка на рассмотрение Кабинета Министров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры, передают Українськi Новини.

"МКМС предлагает на эту должность заведующую кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) Татьяну Монахову", - сказано в нем.

39-летняя Монахова родилась в Николаеве.

В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

Как сообщали Українськi Новини, в августе секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой объявил конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.

25 апреля Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Согласно закону, парламент учредил Национальную комиссию по стандартам государственного языка и должность уполномоченного по защите государственного языка.

16 июля документ вступил в силу.