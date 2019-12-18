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18 декабря 2019, среда, 15:42 245
Политика 2019-12-18T16:15:01+02:00
Українські Новини
Зеленский одобрил продление закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса

Зеленский одобрил продление закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса

Валерия Назаренко
Владимир Зеленский, Законопроект 2569, Донбасс
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2020 года включительно.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №2569 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

За его принятие проголосовали 320 депутатов при минимально необходимых 226.

Один из авторов документа, председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что руководство фракции предложило продлить действие закона на 1 год.

"Докладываю: суть нашего законопроекта: в первой статье действующего закона об особом статусе меняется 2019 на 2020", - написал депутат.

Данный законопроект был принят в связи с истечение срока действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" 31 декабря 2019 года.

Депутаты отмечают, что документ позволяет реализовывать условия, направленные на мирное урегулирование ситуации на Донбассе на основе принципов и норм международного права и устава Организации Объединенных Наций.

Как сообщали Українськi Новини, 9 декабря Путин заявил о необходимости внести "особый статус Донбасса" в Конституцию Украины. 


10 декабря в Верховную Раду внесли закон о продлении особого статуса Донбасса. 

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