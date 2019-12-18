Зеленский одобрил продление закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2020 года включительно.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №2569 на сайте Рады, передают Українськi Новини.



За его принятие проголосовали 320 депутатов при минимально необходимых 226.



Один из авторов документа, председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что руководство фракции предложило продлить действие закона на 1 год.



"Докладываю: суть нашего законопроекта: в первой статье действующего закона об особом статусе меняется 2019 на 2020", - написал депутат.



Данный законопроект был принят в связи с истечение срока действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" 31 декабря 2019 года.



Депутаты отмечают, что документ позволяет реализовывать условия, направленные на мирное урегулирование ситуации на Донбассе на основе принципов и норм международного права и устава Организации Объединенных Наций.



Как сообщали Українськi Новини, 9 декабря Путин заявил о необходимости внести "особый статус Донбасса" в Конституцию Украины.



10 декабря в Верховную Раду внесли закон о продлении особого статуса Донбасса.