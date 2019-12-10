В Верховную Раду внесли закон о продлении особого статуса Донбасса

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия и первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко предлагают Раде продлить действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса до 2020 года. Об этом говорится в законопроекте №2569, зарегистрированном 10 декабря, передают Українськi Новини. Проект закона предусматривает внесение изменений в статью Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Авторами законопроекта указаны председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко. Текст законопроекта на сайте еще не опубликован. Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский намерен инициировать продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятого 16 сентября 2014 года. Разумков заявляет, что новый закон об особом статусе Донбасса депутаты напишут вместе с общественностью.