В Україні в обіг увійшли 5-гривневі монети

З п'ятниці, 20 грудня, Національний банк України водить в обіг монету номіналом у п'ять гривень. На монеті в 5 гривень зображений Богдан Хмельницький. В НБУ, що українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами і банкнотами в 5 гривень до тих пір, поки банкноти не вийдуть з обігу природним шляхом. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Банкноти не потрібно спеціально обмінювати на монети, ними можна продовжувати розрахунок - при будь-яких обставинах вони залишаться дійсним платіжним способом", - йдеться в повідомленні НБУ.

Монета 5 гривень складається з металевого цинкового сплаву з гальванічним покриттям. Її діаметр становить трохи більше 22 міліметрів, вага - 5,2 г. На одній стороні монети зображено напис "Україна", номінал, малий державний герб україни, рік карбування, давньоруський орнамент та логотип Банкнотно-монетного двору. На звороті - Богдан Хмельницький.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ ввів банкноту 1 000 гривень з 25 жовтня і вивів з обігу монети 1,2 і 5 коп. з жовтня.

Також можна переглянути процес друку купюр номіналом у 1000 гривень. Також у НБУ запевнили, що випуск банкноти в 1 тисячу гривень ніяк не вплине на інфляцію. Тим часом перша партія купюр в тисячу гривень буде об'ємом в 5 млн штук.