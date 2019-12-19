Вперше в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів в грудні

У середу, 18 грудня, стовпчик термометра піднявся до 15,2 градусів, що на 3,7 градусів вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого в 1989 році.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Згідно зі звітом обсерваторії, такий максимальний показник температури повітря став найвищим у грудні в Києві за 139 років спостережень.

Завдяки такій максимальній температурі повітря середньодобова температура 18 грудня досягла 8,2 градусів, що на 2,4 градуса вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1937 року. По кліматичній нормі таке значення відповідає температурі 16 жовтня.

Ніч на Миколая у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +5,8°С, що на 3,0°С вище попереднього рекордного значення температури 1904 та 2015 років.

Як повідомляли Українські Новини, в Україну прийшли антициклон Sarena і атмосферний фронт, які різко змінили погоду в країні і попередні прогнози синоптиків.

Тим часом, синоптики дали прогноз погоди на всю зиму з лютими морозами до -23 і рекордними снігопадами.

Раніше в листопаді Київ побив черговий температурний рекорд за останні 60 років.