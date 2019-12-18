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18 декабря 2019, среда, 06:00 404 Карта
Жизнь 2019-12-18T06:00:01+02:00
Українські Новини
В Украину идут проливные дожди и аномальное тепло: прогноз погоды на неделю

В Украину идут проливные дожди и аномальное тепло: прогноз погоды на неделю

Надежда Комендантова
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Дождь. Фото: freepik
Дождь. Фото: freepik

В то время, как начало настоящей зимы с морозами до -25 и аномальными снегопадами после Нового года, первый месяц зимы выдался рекордно теплым. Так, до конца недели синоптики прогнозируют в Украине теплую весеннюю погоду. 

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Похоже, что в среду окончательно проснутся все медведи, сурки и кто там еще засыпает на зиму", - написала она.

По словам синоптика, температура воздуха в Украине в течение дня достнет 18-го декабря + 7 + 13 градусов, а на Западе и Юге ожидается + 10 + 15 градусов. 

Осадков в среду не ожидается. "Антициклон Urte из районов Черного моря, Турции прогонит все дожди и снега с нашей территории," - предупредила синоптик.

В то же время, юго-западный ветер будет или небольшим, или максимум умеренным.

В Киеве в среду ожидается до +12 градусов.

"К концу недели в Украине удержится теплая погода. Дожди появятся ближе к субботе", - прогнозирует синоптик.

В то же время, согласно данным Superagronom и Метео Фарм, дожди ожидаются почти по всей территории Украины 21-22 декабря. Ночные температуры в северных и восточных областях колебаться в пределах от +1 до + 6 ° С, в южных и центральных - 0 ... + 7 ° С. На Западе в ночное время столбики термометров будут показывать + 1 ... + 8 ° С тепла.

Дневная температура воздуха в Северных и Центральных областях составит +4 ... +11 ° С. На Востоке прохладнее - + 3 ... + 10 ° С. В Южных областях - + 6 ... + 12 ° С, на Западе воздух прогреется до + 6 ... + 14 ° С.

Температура почвы на всей территории Украины будет находиться в пределах в пределах +1 ... + 8 ° С выше нуля. Ветер будет преобладать южного, юго-западного направлений 1-4 м / с.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, в Украину пришли антициклон Sarena и атмосферный фронт, которые резко изменили погоду в стране и предыдущие прогнозы синоптиков.

Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму с лютыми морозами до -23 и рекордными снегопадами.

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