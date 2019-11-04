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  • Так тепло не было больше 60 лет: Киев побил температурный рекорд для ноября
04 ноября 2019, понедельник, 18:54 9 Карта
Жизнь 2019-11-04T18:55:59+02:00
Українські Новини
Так тепло не было больше 60 лет: Киев побил температурный рекорд для ноября

Так тепло не было больше 60 лет: Киев побил температурный рекорд для ноября

Погода, Температура, Температурный рекорд, погода в Киеве
Температура. Фото: bun.com
Температура. Фото: bun.com

В то время как в Украине объявили наивысший уровень опасности из-за ураганного ветра, в понедельник, 4 ноября, в Киеве синоптиками был зафиксирован температурный рекорд: так тепло в столице не было с 1957 года, то есть, 62 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передают Українські Новини.

"После полудня 4 ноября во Киеве столбик максимального термометра поднялся выше +14,9 градусов", - сказано в сообщении.

Таким образом превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году.

Отмечается, что, несмотря на высокую температуру воздуха, существует большая вероятность превышения и рекорда среднесуточной температуры воздуха, державшийся с 1996 года.

Тем временем Укргидрометцентр спрогнозировал погоду на вторник, 5 ноября, как в Киеве, так и по всей Украине. В столице местами пройдут дожди, а также будет ветер, который начался еще на выходных.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о штормовом ветре и дождях с апрельской температурой.

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