Так тепло не было больше 60 лет: Киев побил температурный рекорд для ноября

В то время как в Украине объявили наивысший уровень опасности из-за ураганного ветра, в понедельник, 4 ноября, в Киеве синоптиками был зафиксирован температурный рекорд: так тепло в столице не было с 1957 года, то есть, 62 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передают Українські Новини. "После полудня 4 ноября во Киеве столбик максимального термометра поднялся выше +14,9 градусов", - сказано в сообщении. Таким образом превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году. Отмечается, что, несмотря на высокую температуру воздуха, существует большая вероятность превышения и рекорда среднесуточной температуры воздуха, державшийся с 1996 года. Тем временем Укргидрометцентр спрогнозировал погоду на вторник, 5 ноября, как в Киеве, так и по всей Украине. В столице местами пройдут дожди, а также будет ветер, который начался еще на выходных. Карта: Укргидрометцентр Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о штормовом ветре и дождях с апрельской температурой.