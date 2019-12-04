В Украину идут антициклон Sarena и атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды

В то время, как в декабре синоптики прогнозируют метели, мороз до -20 и ураганный ветер, после обильных снегопадов в начале зимы в Украину придет сухой антициклон. И только несколько областей заденет снежный атмосферный фронт из Польши.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Снегопады и мокрый снег 4 декабря пойдут за пределы Украины, а на место атмосферных фронтов придет антициклон Sarena. А мы знаем, что когда - антициклон, то о каких-то существенные осадки не идет", - написала она.

Поэтому, по словам Диденко, в среду 4 декабря в большинстве областей Украины осадки маловероятны, только во второй половине дня и вечером мокрый снег может припорошить Волынь, Ровенскую, Житомирскую, Черниговскую и Киевскую области.

В то же время, ожидается сильный западный ветер.

Температура воздуха ближайшей ночью 0-5 градусов мороза, в среду днем ​​в Украине от 3 мороза до 2 тепла.

"На дорогах - скользко, особенно утром и вечером", - предупредила синоптик.

Прогноз погоды. Карта: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве среда будет прохладной, ночью -2-4 градусов, днем ​​около нуля. В течение дня существенные осадки не ожидаются, только вечером есть вероятность, что пойдет небольшой мокроый снег.

В течение недели температура воздуха в Украине повысится, осадков не будет.

"Главная задача ближайших дней - держать равновесие на подмерзшей земле нескользкой обувью, не забывать включать фары, водителям и пешеходам найти золотую середину в отношениях, то есть, следовать правилам, и запастись одноразовыми носовыми платками, чтобы сразу их предлагать откровенно чихающим соседям по транспорту или в магазинах", - советует Диденко.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.

Тем временем, Ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю.