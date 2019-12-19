підписатися на розсилку
23.2 23.5
25.65 26.2
˟
19 грудня 2019, четвер, 19:45 4
Судова влада 2019-12-19T20:00:01+02:00
Українські Новини
Підозрюваного у розстрілі Євромайдану екс-беркутівця відправили під домашній арешт

Підозрюваного у розстрілі Євромайдану екс-беркутівця відправили під домашній арешт

Анна Рудык
Злочини проти Євромайдану, Розстріл Євромайдану, Екс-беркутівці

Суд відправив під домашній арешт підозрюваного в розстрілі активістів Євромайдану колишнього співробітника спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченка.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив його адвокат Валентин Рибін, передають Українські Новини.

"Олександр Маринченко вийшов під цілодобовий домарешт", - написав він.

Він також зазначив, що очікує звільнення інших бійців, а саме: Павла Аброськіна, Олега Янишевського і Сергія Зінченка.

Як повідомляли Українські Новини, суд скасував носіння браслета екс-беркутівця, обвинуваченого в розстрілі Євромайдану.

Раніше беркутівець визнав провину в розгоні Майдану і отримав умовний термін.

Також ГПУ зупинила розслідування вбивства міліціонерів на Майдані.

А Святошинський районний суд Києва допитав колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського (фракція "Народний фронт") в якості свідка у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час масових протестів у 2013-2014 роках.

Більше новин про: Злочини проти Євромайдану Розстріл Євромайдану Екс-беркутівці

Архів
Новини
Коломойський очолив наглядову раду ТРК "Студія 1+1" 20:05
Підозрюваного у розстрілі Євромайдану екс-беркутівця відправили під домашній арешт 19:45
Рада хоче ліквідувати звання "генерал армії України" та запровадити "командор-адмірал" 19:20
Червоний Хрест отримав безперешкодний доступ до заарештованих 18:56
Кнопкодавів в Раді тепер будуть карати штрафами до 85 тис. гривень 18:55
більше новин
На руках Парубія кров Майдану - батько Зеленського через добу попросив прибрати цю фразу зі свого інтерв'ю 10:05
STEM is FEM відправить школярку із Дніпра на IT-фестиваль у Валенсію 14:21
Депутат заявив, що Пінчук підписував обов'язок служити КДБ: у Фонді Пінчука спростували 13:53
Інвестори звернуться до суду у разі неприйняття компромісного законопроекту №2543 щодо "зеленої" енергетики, - Волинець 11:11
Торгово-промисловій палаті слід провести відкриті вибори керівництва, інакше буде скандал, - експерт 10:11
більше новин
Міністр юстиції Малюська задекларував 1 млн гривень перерахованої пенсії з США 22:30
Оприлюднено топ-25 найпопулярніших сайтів в Україні 10:19
Послом у США Зеленський призначив Єльченка 10:26
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко відмовляється від дачі показань у суді 09:50
Додаток Пенсійного Фонду. Фото: Facebook/Пенсійний Фонд
Пенсійний фонд переходить в онлайн: все що потрібно знати про нову систему виплат 06:45 Інфографіка
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok