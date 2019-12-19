Підозрюваного у розстрілі Євромайдану екс-беркутівця відправили під домашній арешт

Суд відправив під домашній арешт підозрюваного в розстрілі активістів Євромайдану колишнього співробітника спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченка. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив його адвокат Валентин Рибін, передають Українські Новини. "Олександр Маринченко вийшов під цілодобовий домарешт", - написав він. Він також зазначив, що очікує звільнення інших бійців, а саме: Павла Аброськіна, Олега Янишевського і Сергія Зінченка. Як повідомляли Українські Новини, суд скасував носіння браслета екс-беркутівця, обвинуваченого в розстрілі Євромайдану. Раніше беркутівець визнав провину в розгоні Майдану і отримав умовний термін. Також ГПУ зупинила розслідування вбивства міліціонерів на Майдані. А Святошинський районний суд Києва допитав колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського (фракція "Народний фронт") в якості свідка у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час масових протестів у 2013-2014 роках.