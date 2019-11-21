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21 ноября 2019, четверг, 17:08 878
Силовые структуры 2019-11-21T17:21:20+02:00
Українські Новини
Пашинского в СИЗО допросили по делу о расстрелах на Майдане

Пашинского в СИЗО допросили по делу о расстрелах на Майдане

Преступления против Евромайдана, Допрос, Майдан, Сергей Пашинский
Сергей Пашинский
Сергей Пашинский

Святошинский районный суд Киева допросил бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (фракция "Народный фронт") в качестве свидетеля по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах.

Об этом свидетельствует трансляция допроса Пашинского из следственного изолятора, передают Українськi Новини.

Экс-депутат сообщил, что ему не было известно о выстрелах в милиционеров около 6:00 20 февраля 2014 года.

Также он считает, что команды на штурм милиционеров не было - это было стихийное движение.

Пашинский сообщил, что ему неизвестно, под чьим контролем находилось здание консерватории, и он не знал ни о каком оружие в Пассаже в центре Киева.

Как сообщали Українськi Новини, 7 октября суд арестовал Пашинского.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом. Он достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу.

Гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесение телесных повреждений являются тяжкими.

Кроме того, Рябошапка заявил, что Пашинскому "светит" три новых подозрения

Тем временем, Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО

 

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