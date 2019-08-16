Генеральная прокуратура остановила расследование уголовного производства в отношении активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в покушении на милиционеров на Майдане Незалежности.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

"Досудебное расследование в вышеуказанном уголовном производстве на данный момент остановлено на основании п. 3 ч.1 ст. 280 Криминального процессуального кодекса (выполнение процессуальных действий в порядке международного сотрудничества)", - сказано в нем.

Таким образом, обвинительный акт в отношении Бубенчика в суд не передан.

Также не направлено в суд ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности на основании закона "об амнистии евромайдановцев".

При этом Генпрокуратура отказалась ответить, какая мера пресечения действует в отношении подозреваемого.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура подозревает Бубенчика в том, что 20 февраля 2014 года, находясь в помещении Национальной музыкальной академии им. Чайковского, он выстрелил из охотничьего нарезного карабина в сотрудников правоохранительных органов, которые находились неподалеку Стеллы Независимости на Майдане Незалежности.

В результате выстрела были нанесены тяжкие телесные повреждения военнослужащему воинской части №3026 Внутренних войск МВД Украины - заместителю командира части по воспитательной работе.

В апреле 2018 года года подозрение Бубенчику было изменено с "убийства сотрудника правоохранительных органов" на "покушение на убийство военнослужащего в связи с его деятельностью по охране общественного порядка", а также ему предъявлено подозрение в ношении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения.

17 мая 2018 года суд отказался избрать меру пресечения в виде домашнего ареста Бубенчику и передал его на поруки депутатов Верховной Рады Андрея Денисенко и Олега Петренко (оба - внефракционные).

5 апреля 2018 года Генпрокуратура отозвала свое ходатайство о содержании под стражей Бубенчика и объявила ему новое подозрение.

Активисту сообщено о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса, при этом с него снято подозрение по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В феврале 2016 года в интервью СМИ Бубенчик сам заявил, что стрелял в милиционеров 20 февраля 2014 года в центре Киева и убил 2 бойцов спецподразделения "Беркут".