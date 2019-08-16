Генеральная прокуратура остановила расследование уголовного производства в отношении активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в покушении на милиционеров на Майдане Незалежности.\r\nОб этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.\r\n"Досудебное расследование в вышеуказанном уголовном производстве на данный момент остановлено на основании п. 3 ч.1 ст. 280 Криминального процессуального кодекса (выполнение процессуальных действий в порядке международного сотрудничества)", - сказано в нем.\r\n\r\n\r\nТаким образом, обвинительный акт в отношении Бубенчика в суд не передан.\r\nТакже не направлено в суд ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности на основании закона "об амнистии евромайдановцев".\r\nПри этом Генпрокуратура отказалась ответить, какая мера пресечения действует в отношении подозреваемого.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура подозревает Бубенчика в том, что 20 февраля 2014 года, находясь в помещении Национальной музыкальной академии им. Чайковского, он выстрелил из охотничьего нарезного карабина в сотрудников правоохранительных органов, которые находились неподалеку Стеллы Независимости на Майдане Незалежности.\r\nВ результате выстрела были нанесены тяжкие телесные повреждения военнослужащему воинской части №3026 Внутренних войск МВД Украины - заместителю командира части по воспитательной работе.\r\nВ апреле 2018 года года подозрение Бубенчику было изменено с "убийства сотрудника правоохранительных органов" на "покушение на убийство военнослужащего в связи с его деятельностью по охране общественного порядка", а также ему предъявлено подозрение в ношении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения.\r\n17 мая 2018 года суд отказался избрать меру пресечения в виде домашнего ареста Бубенчику и передал его на поруки депутатов Верховной Рады Андрея Денисенко и Олега Петренко (оба - внефракционные).\r\n5 апреля 2018 года Генпрокуратура отозвала свое ходатайство о содержании под стражей Бубенчика и объявила ему новое подозрение.\r\nАктивисту сообщено о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса, при этом с него снято подозрение по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.\r\nВ феврале 2016 года в интервью СМИ Бубенчик сам заявил, что стрелял в милиционеров 20 февраля 2014 года в центре Киева и убил 2 бойцов спецподразделения "Беркут".