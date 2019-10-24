Суд отменил ношение браслета экс-беркутовца, обвиняемого в расстреле Евромайдана

Святошинский районный суд отменил обязательство носить электронный браслет контроля для бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Сергея Тамтуры, обвиняемого в причастности к расстрелу 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве.

Об этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передают Українськi Новини.

В четверг, 24 октября, суд присяжных рассмотрел ходатайство Генеральной прокуратуры о продлении на 60 суток мер пресечения в отношении 5 обвиняемых.

Так, 4 подсудимым - Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Олегу Янишевскому и Александру Маринченко - продлен арест до 22 декабря включительно. Еще одному обвиняемому - Сергею Тамтуре - мера пресечения смягчена.

"Продлить меру пресечения в виде домашнего ареста, но изменив его условия, а именно с круглосуточного с ношением электронного браслета на ночной с 22:00 до 6 утра следующего дня без ношения электронного средства контроля", - огласил решение судья Дячук.

Смягчение меры пресечения связано с намерением Тамтуры устроиться на работу и обеспечивать свою семью.

Продолжение рассмотрения дела, а именно стадии допроса свидетелей защиты, состоится 5 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, 16 июля Святошинский районный суд отпустил из-под стражи бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Сергея Тамтуру. Суд постановил перевести его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета контроля.

Как сообщали Українськi Новини, беркутовец признал вину в разгоне Майдана и получил условный срок. Также ГПУ остановила расследование по убийству милиционеров на Майдане.

Тем временем двум экс-начальникам из МВД и СБУ заочно сообщили о подозрении.