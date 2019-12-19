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19 грудня 2019, четвер, 09:14 40
Економіка 2019-12-19T12:16:17+02:00
Українські Новини
Мінфін підтвердив проблеми з фінансуванням низки бюджетних програм

Мінфін підтвердив проблеми з фінансуванням низки бюджетних програм

Ярина Вацяк
ОВДП, Держбюджет, фінансування, Мінфін
Мінфін. Фото: 5.ua
Мінфін. Фото: 5.ua

В той час, як інформацію про розпорядників бюджетних коштів виклали у відкритий доступ, Міністерство фінансів приймає заходи для дотримання маяків за розміром дефіциту сектору загального державного управління.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

"Міністерство фінансів проводить виважену фіскальну політику і вживає заходів для дотримання маяків за розміром дефіциту сектору загального державного управління", - йдеться в ньому.

У Мінфіні уточнюють, що казначейство своєчасно і в повному обсязі фінансуються захищені статті видатків (заробітна плата, пенсії, всі соціальні платежі), а також проводить фінансування всіх зареєстрованих за 11 місяців зобов'язань, на які відкрито асигнування.

Інші платежі, які були зареєстровані вже в грудні, будуть проведені після аналізу їх пріоритетності разом з розпорядниками бюджетних коштів з урахуванням невиконання доходів бюджету за 11 місяців 2019 внаслідок більш сильної, ніж враховано у державному бюджеті, обмінного курсу гривні, повільного зростання імпорту і падіння виробництва тютюнових виробів.

Як повідомляли Українські Новини, Україні в грудні 2019 року необхідно виплатити 1,7 млрд гривень за зовнішніми боргами і 13,58 млрд гривень за внутрішніми боргами.

Тим часом Мінфін знизив ставку до історичного мінімуму за ОВДП в євро.

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