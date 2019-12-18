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18 декабря 2019, среда, 10:03 10
Экономика 2019-12-18T10:15:01+02:00
Українські Новини
Минфин снизил до исторического минимума ставку по ОВГЗ в евро

Минфин снизил до исторического минимума ставку по ОВГЗ в евро

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Минфин, ОВГЗ

Министерство финансов 17 декабря разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 6,2 млрд гривен и номинированные в евро на 197,9 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 63 дня на 530,019 млн гривен под 11,78% годовых, 287 дней – на 539,340 млн гривен под 11,42% годовых, 959 дней – на 1 035,865 млн гривен под 11,1% годовых и 1 435 дней – на 4 122,974 млн гривен под 10,9% годовых.

В евро бумаги размещены со сроком обращения 169 дней на 197,979 млн евро под 2,22% годовых

Всего в госбюджет привлечено 11 411,775 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, 11 декабря НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 декабря, на 0,07 коп. до 23,6892 UAH/USD. 

Ранее в НБУ объяснили, что происходит на валютном рынке.

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