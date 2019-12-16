Информацию о распорядителях бюджетных средств выложили в открытый доступ

После того, как Президент Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2020 год, Министерство финансов на портале Open Budget открыло информацию распорядителях бюджетных средств.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В разделе "Распорядители бюджетных средств" можно получить информацию о сети распорядителей, в частности, иерархию, роль, ответственность и принадлежность к бюджетам различных уровней, а также агрегировать показатели по бюджетам в разрезе ведомств и территориальной принадлежности.

"Учитывая неустроенность госреестров, открытие этой информации, особенно по распорядителям местных бюджетов, можно назвать непростым, впрочем, удачным кейсом на уровне государства", - отметил Александр Комареус, руководитель государственного учреждения "Открытые публичные финансы".

Отмечается, сейчас в Украине 54,7 тыс. распорядителей и получателей бюджетных средств, из которых 15 тыс. распорядителей государственного уровня и 39,6 тыс. - местного.

Как сообщали Українські Новини, Министерство юстиции решило открыть единый реестр предпринимателей и компаний в полном объеме. Отныне в открытом доступе можно будет проверить информацию о ФЛП онлайн по номеру регистрации, подписавших, филиалах.

Кроме того, ГАСИ сообщила о запуске электронного кабинета застройщика.