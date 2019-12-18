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18 грудня 2019, середа, 22:26 11
Життя 2019-12-18T23:30:02+02:00
Українські Новини
Кейт Міддлтон розповіла, як принц Вільям підкорював її серце

Кейт Міддлтон розповіла, як принц Вільям підкорював її серце

Анна Рудык
Кейт Міддлтон, принц Вільям, Королівська родина
Кейт Міддлтон і принц Вільям. Фото: Instagram/theroyalfamilу
Кейт Міддлтон і принц Вільям. Фото: Instagram/theroyalfamilу

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон розповіла, як її на той момент майбутній чоловік завойовував її серце. Про це пише Нarpersbazaar.

Так, Міддлтон взяла участь у різдвяному випуску шоу Мері Беррі, де розповіла, як принц Вільям виявляв фантазію, щоб завоювати серце коханої.

"Він іноді готує – наприклад, йому дуже добре даються сніданки. Під час навчання в університеті він готував дуже багато різних страв. Думаю, тим самим він хотів справити на мене враження, Мері! Спагетті болоньєзе та інші страви", – розповіла герцогиня.

Як повідомляли Українські Новини, Кейт Міддлтон відвідала благодійну організацію в діамантових сережках за $1800.

Тим часом дружина принца Гаррі хоче народити другу дитину в США. А влітку в Британії принц Гаррі і Меган хрестили сина з порушенням традицій.

Також раніше принц Гаррі і Меган Маркл назвали сина Арчі і познайомили його з Єлизаветою II.

А внучка Єлизавети II зібралася заміж за бізнесмена, у якого вже є син.

Крім того, Forbes повідомив про зарплату британської принцеси після хакерської атаки.

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