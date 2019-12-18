Кейт Міддлтон розповіла, як принц Вільям підкорював її серце

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон розповіла, як її на той момент майбутній чоловік завойовував її серце. Про це пише Нarpersbazaar. Так, Міддлтон взяла участь у різдвяному випуску шоу Мері Беррі, де розповіла, як принц Вільям виявляв фантазію, щоб завоювати серце коханої. "Він іноді готує – наприклад, йому дуже добре даються сніданки. Під час навчання в університеті він готував дуже багато різних страв. Думаю, тим самим він хотів справити на мене враження, Мері! Спагетті болоньєзе та інші страви", – розповіла герцогиня. Як повідомляли Українські Новини, Кейт Міддлтон відвідала благодійну організацію в діамантових сережках за $1800. Тим часом дружина принца Гаррі хоче народити другу дитину в США. А влітку в Британії принц Гаррі і Меган хрестили сина з порушенням традицій. Також раніше принц Гаррі і Меган Маркл назвали сина Арчі і познайомили його з Єлизаветою II. А внучка Єлизавети II зібралася заміж за бізнесмена, у якого вже є син. Крім того, Forbes повідомив про зарплату британської принцеси після хакерської атаки.