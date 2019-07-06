В Британии принц Гарри и Меган крестили сына с нарушением традиций

Церемония крещения Арчи, сына принца Гарри и Меган, состоялась в субботу, 6 июля, в частной часовне Виндзорского замка - главной королевской резиденции, неподалеку от которой поселилось супругов.\r\nТрадиционно крестины младенцев из королевской семьи - публичное мероприятие, пишет "ВВС-Украина".\r\nНо принц Гарри и его жена Меган сразу после рождения сына в мае дали понять, что не собираются воспитывать монарха с восьмого правнука королевы Елизаветы II, который является седьмым в очереди на престол.\r\nНа церемонии присутствовали герцог и герцогиня Кембриджские, но, как сообщается, без детей.\r\nКоролева Елизавета II пропустила крестины из-за занятости и других планов.\r\nНа крещении присутствовали принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, которые, по сообщениям, прибыли на вертолете.\r\nСреди гостей была также мать Меган, Дория Регленд.\r\nВсего на церемонии присутствовали 25 гостей. Полный список не разглашают, но на официальной фотографии также изображены леди Джейн Феллоуз и леди Сара Маккоркодейл - сестры матери Гарри, покойной принцессы Дианы.\r\nТрадиционно двор раскрывает имена крестных родителей. Но не в этот раз.\r\nМероприятие не транслировали по телевидению, на него не пустили прессу. Дворец лишь пообещал распространить фотографии после завершения.\r\nВместо фотокорреспондентов церемонию снимал фотограф из мира моды Крис Аллертон, который снимал и свадьбы супруги.\r\nДве фотографии распространили на официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекском в инстаграм.\r\nЦеремония крещения Арчи, сына принца Гарри и Меган. Фото: instagram.com\/sussexroyal\/\r\nОднако некоторых традиций все же сдержали.\r\nКрестил Арчи архиепископ Кентерберийский водой из реки Иордан.\r\nИз лондонского Тауэра привезли купель из позолоченного серебра в форме лилии, которую британская королевская семья использует с 1841 года.\r\nЕе изготовили по заказу королевы Виктории для крещения ее старшей дочери.\r\nТогда же сшили и паречно-кружевную рубашку для крещения, которая устарела только в 2008 году, после чего начали использовать ее копию.\r\nУ нее и одели Арчи.\r\nПринц Гарри и Меган сразу дали понять, что хотят, чтобы их сын рос подальше от глаз общественности.\r\nСначала они дали ему нетрадиционное для королевской династии имя - Арчи Гаррисон.\r\nПотом решили оставить его без титула. Как первенец герцога, Арчи мог бы быть графом или лордом, но благодаря воле родителей он будет известен просто как Арчи Маунтбэттен-Виндзор.\r\nКак отмечает корреспондент BBC по вопросам королевской семьи Джонни Даймонд, уже тогда появились серьезные намеки на то, что молодые родители не собираются воспитывать Арчи как королевскую ребенка.\r\nКрестины только доказали такую тенденцию.\r\n"Все указывает на довольно необычный формат королевского мероприятия, подтверждающий намерения герцога и герцогини Сассекском воспитывать сына Арчи подальше от чужих глаз", - отмечает корреспондент BBC.\r\nКрещение произошло вскоре после того, как стало известно о том, что на ремонт дома Гарри и Меган потратили 2,5 млн фунтов стерлингов денег налогоплательщиков - и это вызвало вопросы публичности, добавляет корреспондент.\r\n"Предварительные представления о публичности таких мероприятий, похоже, забыты супругами, которые желает делать все по-своему", - отмечает Джонни Даймонд.\r\nКак сообщали Українські Новини, принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи и познакомили его с Елизаветой II.\r\nРанее Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына.