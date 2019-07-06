В Британии принц Гарри и Меган крестили сына с нарушением традиций

Церемония крещения Арчи, сына принца Гарри и Меган, состоялась в субботу, 6 июля, в частной часовне Виндзорского замка - главной королевской резиденции, неподалеку от которой поселилось супругов.

Традиционно крестины младенцев из королевской семьи - публичное мероприятие, пишет "ВВС-Украина".

Но принц Гарри и его жена Меган сразу после рождения сына в мае дали понять, что не собираются воспитывать монарха с восьмого правнука королевы Елизаветы II, который является седьмым в очереди на престол.

На церемонии присутствовали герцог и герцогиня Кембриджские, но, как сообщается, без детей.

Королева Елизавета II пропустила крестины из-за занятости и других планов.

На крещении присутствовали принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, которые, по сообщениям, прибыли на вертолете.

Среди гостей была также мать Меган, Дория Регленд.

Всего на церемонии присутствовали 25 гостей. Полный список не разглашают, но на официальной фотографии также изображены леди Джейн Феллоуз и леди Сара Маккоркодейл - сестры матери Гарри, покойной принцессы Дианы.

Традиционно двор раскрывает имена крестных родителей. Но не в этот раз.

Мероприятие не транслировали по телевидению, на него не пустили прессу. Дворец лишь пообещал распространить фотографии после завершения.

Вместо фотокорреспондентов церемонию снимал фотограф из мира моды Крис Аллертон, который снимал и свадьбы супруги.

Две фотографии распространили на официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекском в инстаграм.

Церемония крещения Арчи, сына принца Гарри и Меган. Фото: instagram.com/sussexroyal/

Однако некоторых традиций все же сдержали.

Крестил Арчи архиепископ Кентерберийский водой из реки Иордан.

Из лондонского Тауэра привезли купель из позолоченного серебра в форме лилии, которую британская королевская семья использует с 1841 года.

Ее изготовили по заказу королевы Виктории для крещения ее старшей дочери.

Тогда же сшили и паречно-кружевную рубашку для крещения, которая устарела только в 2008 году, после чего начали использовать ее копию.

У нее и одели Арчи.

Принц Гарри и Меган сразу дали понять, что хотят, чтобы их сын рос подальше от глаз общественности.

Сначала они дали ему нетрадиционное для королевской династии имя - Арчи Гаррисон.

Потом решили оставить его без титула. Как первенец герцога, Арчи мог бы быть графом или лордом, но благодаря воле родителей он будет известен просто как Арчи Маунтбэттен-Виндзор.

Как отмечает корреспондент BBC по вопросам королевской семьи Джонни Даймонд, уже тогда появились серьезные намеки на то, что молодые родители не собираются воспитывать Арчи как королевскую ребенка.

Крестины только доказали такую ​​тенденцию.

"Все указывает на довольно необычный формат королевского мероприятия, подтверждающий намерения герцога и герцогини Сассекском воспитывать сына Арчи подальше от чужих глаз", - отмечает корреспондент BBC.

Крещение произошло вскоре после того, как стало известно о том, что на ремонт дома Гарри и Меган потратили 2,5 млн фунтов стерлингов денег налогоплательщиков - и это вызвало вопросы публичности, добавляет корреспондент.

"Предварительные представления о публичности таких мероприятий, похоже, забыты супругами, которые желает делать все по-своему", - отмечает Джонни Даймонд.

Как сообщали Українські Новини, принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи и познакомили его с Елизаветой II.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына.