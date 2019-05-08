Меган Маркл и принц Гарри назвали сына Арчи и познакомили его с Елизаветой II

Меган Маркл и принц Гарри назвали своего первенца, который появился на свет в понедельник, 6 мая, Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор.

Об этом говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте Меган Маркл и принца Гарри sussexroyal.

"Герцог и герцогиня Сассекские рады сообщить, что назвали своего первенца Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор", - сказано в сообщении.

По фото видно, что малыша уже познакомили с его прабабушкой Елизаветой II. Королева и ее муж герцог Эдинбургский расплываются в улыбке, глядя на ребенка на руках у Меган Маркл, рядом с которой стоит ее мать Дориа Редлан и принц Гарри.

"Сегодня днем Их Королевские Высочества представили Ее Величеству Королеве восьмого правнука в Виндзорском замке. Герцог Эдинбургский и мать герцогини также присутствовали на этом особом событии", - рассказали на странице.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 8 Тра 2019 р. о 8:39 PDT

Как сообщали Українські Новини, сегодня Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына.

Также ниагарский водопад засветился синим в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл, а детский королевский бюллетень поместили на церемониальный мольберт.

Тем временем королевская семья выражает поздравления Меган Маркл и принцу Гарри, который поделился впечатлениями о родах Маркл.