Внучка Елизаветы II собралась замуж за бизнесмена, у которого уже есть сын

Британская принцесса Беатрис обручилась со своим парнем Эдуардо Мапелло Моцци после свадьбы своей сестры Евгении в прошлом году. Об этом заявили ее родители - герцог и герцогини Йоркские, сообщает "BBC Украина".

31-летняя Беатрис - внучка королевы Елизаветы II. Она является девятой в очереди на британский престол. Помолвка состоялась в Италии. Брак запланирован на следующий год.

"Мы оба очень рады отправиться в это жизненное приключение. У нас столько общих интересов и ценностей, и мы знаем, что это будет поддерживать нас в будущем - во все эти годы, полные любви и счастья", - говорится в заявлении пары.

Беатрис и Эдуардо встречаются уже около двух лет. На публике их видели всего несколько раз. Все развивалось достаточно быстро.

Принцесса Беатрис с женихом. Фото: princesseugenie/Instagram

По его словам, Мапелло Моцци - состоятельный бизнесмен, имеет сына от предыдущих отношений. Он - директор Banda, фирмы, занимающейся недвижимостью. В прошлом году вышла замуж сестра Беатрис - принцесса Евгения.

Как сообщали Українські Новини, принцесса Беатрис рассекла мечом щеку популярному певцу во время посвящения в рыцари.

​Ранее Forbes сообщил о зарплате британской принцессы после хакерской атаки.