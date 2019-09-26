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26 сентября 2019, четверг, 16:48 1060
Жизнь 2019-09-26T17:30:02+03:00
Українські Новини
Внучка Елизаветы II собралась замуж за бизнесмена, у которого уже есть сын

Внучка Елизаветы II собралась замуж за бизнесмена, у которого уже есть сын

Принцесса Беатрис с женихом. Фото: princesseugenie/Instagram
Принцесса Беатрис с женихом. Фото: princesseugenie/Instagram

Британская принцесса Беатрис обручилась со своим парнем Эдуардо Мапелло Моцци после свадьбы своей сестры Евгении в прошлом году. Об этом заявили ее родители - герцог и герцогини Йоркские, сообщает "BBC Украина".

31-летняя Беатрис - внучка королевы Елизаветы II. Она является девятой в очереди на британский престол. Помолвка состоялась в Италии. Брак запланирован на следующий год.

"Мы оба очень рады отправиться в это жизненное приключение. У нас столько общих интересов и ценностей, и мы знаем, что это будет поддерживать нас в будущем - во все эти годы, полные любви и счастья", - говорится в заявлении пары.

Беатрис и Эдуардо встречаются уже около двух лет. На публике их видели всего несколько раз. Все развивалось достаточно быстро.

Принцесса Биатрис с женихом. Фото: princesseugenie/InstagramПринцесса Беатрис с женихом. Фото: princesseugenie/Instagram

По его словам, Мапелло Моцци - состоятельный бизнесмен, имеет сына от предыдущих отношений. Он - директор Banda, фирмы, занимающейся недвижимостью. В прошлом году вышла замуж сестра Беатрис - принцесса Евгения.

Как сообщали Українські Новини, принцесса Беатрис рассекла мечом щеку популярному певцу во время посвящения в рыцари.

​Ранее Forbes сообщил о зарплате британской принцессы после хакерской атаки.

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