У Львові через аномальне тепло в грудні розквітли дерева

Через різкі погодні зміни і аномально теплу температуру повітря, у Львові в середині грудня зацвіли магнолії і калина.

Відповідні фотографії почали викладати користувачі соціальних мереж на своїх сторінках в Facebook.

"17 грудня. Львів ... Калина ароматна повністю розцвіла. Магнолія має бутони 2 сантиметри. Ліщина пустила "сережки". Яблука, як свіжі, висять на дереві. Весняний процес пішов. На бджіл чекають не кращі часи", - написала Євгенія Полікарпова.

Зауважимо, що таке аномальне тепло у грудні в Україні утримуватиметься і надалі. Так, 19 грудня стовпчики термометрів показуватимуть до +10 градусів. При цьому у всіх областях буде сонячно і без опадів.

Квіти на дереві. Фото: Facebook/Євгенія Полікарпова

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як раніше в грудні синоптики прогнозували хуртовини, мороз до -20 і ураганний вітер, після снігопадів у перші дні зими в Україну прийшов сухий антициклон. І якщо ще кілька тижнів тому українські синоптики прогнозували в новорічну ніч крижаний дощ зі снігом, то зараз прогноз кардинально змінився.