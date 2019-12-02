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02 декабря 2019, понедельник, 06:00 16 Инфографика
Жизнь 2019-12-02T06:00:02+02:00
Українські Новини
Метели, мороз до -20 и ураганный ветер: синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь

Метели, мороз до -20 и ураганный ветер: синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь

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После аномально теплой осени погода изменилась на зимнюю уже в первый же день декабря.  В дальнейшем первый месяц зимы, согласно прогнозам синоптиков, будет довольно капризным. Ожидаются морозы, снегопады, оттепели и ураганный ветер. 

Народный синоптик Леонид Горбань в прямом эфире ObozTV рассказал о погоде в последний месяц года и на Новый год. 

"Морозы возвращаются. Потепление, оттепель будет кратковременная. Через 2-3 дня возвращаются морозы. Они небольшие. Ночные температуры -4...-2 градуса, днем 0...+1. Но и эти морозы не длительные. 6 декабря начинается вторая оттепель, она будет длиться по 12-13 декабря. А начиная с 13 декабря до конца месяца - сплошные морозы, и оттепели не просчитываются. Ночные температуры будут -9...-6, а 22-25 декабря посильнее, -13..-11. И осадки. Хороший снег просчитывается 22-24 декабря и 28-30 декабря", - заявил народный синоптик.

В то же время, по информации Украинского гидрометцентра, средняя месячная температура декабря 2019 года в Украине составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до 3 градусов тепла, что близко к средним многолетним значениям. 

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-72 мм, на Закарпатье 82-108 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как отметили в Укргидрометцентре, абсолютный минимум температуры воздуха в декабре составляет 21-37 градусов мороза, в южных областях 17-28 градусов мороза; абсолютный максимум - 10-18 градусов тепла, в южной части страны и на Прикарпатье местами 19-20 градусов тепла, в Крыму до 25 градусов тепла.

По данным синоптиков, в декабре на большей части территории страны образуется устойчивый снежный покров, лишь на юге он устанавливается не каждый год.

"В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед", - говорится в сообщении.

А согласно данным Метеопрога, предварительные прогнозы указывают, что первый месяц зимы будет теплее, чем в среднем за многие годы.

В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию. Погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Сильные морозы не ожидаются, это означает, что нас ждет теплый декабрь. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

Прогноз погоды на 2 недели в Киеве от Метеопрог.Прогноз погоды на 2 недели в Киеве от Метеопрог.

В то же время британские метеорологи дают пугающий прогноз для Украины на декабрь. Они предупреждают, что в начале зимы произойдёт резкое похолодание, температура упадет до -20ºС. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.

Специалисты утверждают, что в декабре нашу часть континента посетят холодные воздушные массы из Сибири. Этот фактор и сыграет ключевую роль в резком похолодании.

Погода в декабре в Киеве / Фото: GismeteoПогода в декабре в Киеве / Фото: Gismeteo

Напомним, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.

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