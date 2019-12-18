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18 грудня 2019, середа, 11:49 12
Верховна Рада і партії 2019-12-18T13:30:03+02:00
Українські Новини
Систему пенсійного і соціального страхування в 2020 можуть змінити: Рахункова палата має подати пропозиції

Систему пенсійного і соціального страхування в 2020 можуть змінити: Рахункова палата має подати пропозиції

Ярина Вацяк
соціальне страхування, пенсійна реформа, Давид Арахамія, Рахункова палата, Пенсії

В той час, як пенсійний фонд підвищив розмір мінімальної пенсії за віком, Верховна Рада доручила Рахунковій палаті проаналізувати систему загальнообов'язкового державного пенсійного та соціального страхування в 2020 році.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 316 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

"Доручення Розрахунковій палаті здійснити в 2020 році аналіз системи загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування і соціального захисту населення, а також надати Раді інформацію про результати здійснення такого заходу з рекомендаціями щодо вдосконалення зазначеної системи, включаючи пропозиції змін відповідного законодавства", - коментує рішення голова Ради Дмитро Разумков.

Пропозиція надійшла від голови "Слуги народу" Давида Арахамії.

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій за грудень.

На початку грудня на пенсійні виплати було спрямовано 603,2 млн грн. Крім того, Пенсійний фонд підвищив показник середньої зарплати для обчислення пенсії у жовтні.

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