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18 грудня 2019, середа, 10:40 22
Судова влада 2019-12-18T11:42:16+02:00
Українські Новини
Суд переніс розгляд апеляції підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь на 8 січня 2020

Суд переніс розгляд апеляції підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь на 8 січня 2020

Елизавета Драбкина
вбивство Павла Шеремета, справа Шеремета, Апеляція, Яна Дугар
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляції на цілодобовий домашній арешт підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь на 8 січня 2020 року.

Про це Українські Новини повідомив її адвокат Віталій Коломієць.

Розгляд апеляційної скарги перенесли, оскільки Печерський районний суд Києва не передав матеріали у справі про обрання запобіжного заходу до Апеляційного суду.

Адвокат підозрюваної відзначає, що буде просити суд скасувати арешт і не обирати запобіжний захід для Дугарь.

Як повідомляли Українські Новини, захист Дугарь заявляє, що її голос на плівках поліції нічого не доводить.

Мінветеранів заявило про готовність надати правову допомогу всім підозрюваним у справі Шеремета.

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