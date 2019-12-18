Суд переніс розгляд апеляції підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь на 8 січня 2020

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляції на цілодобовий домашній арешт підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь на 8 січня 2020 року. Про це Українські Новини повідомив її адвокат Віталій Коломієць. Розгляд апеляційної скарги перенесли, оскільки Печерський районний суд Києва не передав матеріали у справі про обрання запобіжного заходу до Апеляційного суду. Адвокат підозрюваної відзначає, що буде просити суд скасувати арешт і не обирати запобіжний захід для Дугарь. Як повідомляли Українські Новини, захист Дугарь заявляє, що її голос на плівках поліції нічого не доводить. Мінветеранів заявило про готовність надати правову допомогу всім підозрюваним у справі Шеремета.