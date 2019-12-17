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17 грудня 2019, вівторок, 21:00 13
Суспільство 2019-12-17T21:30:01+02:00
Українські Новини
У Києві неподалік від акції біля Ради помер чоловік

У Києві неподалік від акції біля Ради помер чоловік

Валерия Назаренко
Інститутська, Померлий, Інфаркт, Верховная Рада
Безлади біля Ради, Фото: Facebook/Роман Півників
Безлади біля Ради, Фото: Facebook/Роман Півників

Сьогодні, 17 грудня, на вулиці Інститутській (в декількох кварталах від місця проведення акцій) помер чоловік від інфаркту. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.


"Сьогодні о 11:30 на лінію 103 надійшла інформація про те, що чоловікові на вулиці Інститутській, 16 (за кілька кварталів від місця проведення акцій) стало погано. На виклик прибули лікарі, проте в кареті "швидкої" чоловік помер. За попередньою інформацією, смерть настала внаслідок гострого коронарного синдрому (інфаркту)", – йдеться в повідомленні.

Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала 26 осіб через заворушення біля Ради.

Раніше правоохоронці розігнали протестувальників біля будівлі Верховної Ради. Учасники акції мали намір встановити намет на проїжджій частині, і спостерігалися сутички з поліцією.

Раніше три тисячі людей прийшли під Раду протестувати: проти ринку землі та відповідальності за дискримінацію.

Крім того, 2 поліцейських постраждали в результаті бійки біля Верховної Ради.

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