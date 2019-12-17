У Києві неподалік від акції біля Ради помер чоловік

Сьогодні, 17 грудня, на вулиці Інститутській (в декількох кварталах від місця проведення акцій) помер чоловік від інфаркту. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. "Сьогодні о 11:30 на лінію 103 надійшла інформація про те, що чоловікові на вулиці Інститутській, 16 (за кілька кварталів від місця проведення акцій) стало погано. На виклик прибули лікарі, проте в кареті "швидкої" чоловік помер. За попередньою інформацією, смерть настала внаслідок гострого коронарного синдрому (інфаркту)", – йдеться в повідомленні. Тіло направили на судово-медичну експертизу.Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала 26 осіб через заворушення біля Ради. Раніше правоохоронці розігнали протестувальників біля будівлі Верховної Ради. Учасники акції мали намір встановити намет на проїжджій частині, і спостерігалися сутички з поліцією. Раніше три тисячі людей прийшли під Раду протестувати: проти ринку землі та відповідальності за дискримінацію. Крім того, 2 поліцейських постраждали в результаті бійки біля Верховної Ради.