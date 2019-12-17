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  • У Кропивницькому ув'язнені СІЗО влаштували бунт
17 грудня 2019, вівторок, 15:30 28
Події 2019-12-17T15:55:26+02:00
Українські Новини
У Кропивницькому ув'язнені СІЗО влаштували бунт

У Кропивницькому ув'язнені СІЗО влаштували бунт

Таня Войтюк
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В'язниця. фото: pixabay
В'язниця. фото: pixabay

Через майже півроку після того, як арештанти з одеської колонії влаштували бунт, новий тюремний бунт спалахнув у слідчому ізоляторі (СІЗО) вже у Кропивницькому.

Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook колишній голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький, передають Українські Новини.

"Один з ув'язнених напав на жінку-психолога і побив її. Після цього почав закликати інших ув'язнених його підтримати. Ті вийшли з камер і вчинили непокору і безлад. Надходить інформація, що бунт триває. Під контролем ув'язнених сьогодні вранці два корпуси. Ключі у співробітників забрали", - написав він.

Старенький зазначив, що адміністрація СІЗО не керує ситуацією.

Як повідомляли "Українські Новини", у Черкаській виправній колонії № 62 на Великдень, 28 квітня, стався бунт засуджених. Був введений режим особливих умов.

Нагадаємо, Міністерство юстиції має намір закривати в'язниці через недофінансування, а також дозволити роботу приватних слідчих ізоляторів (СІЗО).

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