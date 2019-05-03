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03 мая 2019, пятница, 23:18 309
Силовые структуры 2019-05-03T23:18:03+03:00
Українські Новини
В Черкасской колонии после масштабного бунта заключенных ввели особый режим

В Черкасской колонии после масштабного бунта заключенных ввели особый режим

В Черкасской исправительной колонии № 62 на Пасху, 28 апреля, произошел бунт осужденных. Был введен режим особых условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Так, сообщается, что 28 апреля во время проведения вечерней проверки осужденных в колонии отдельные осужденные проявили групповое неповиновение законным требованиям администрации, напали и нанесли работникам учреждения телесные повреждения различной степени тяжести.

Отмечается, что один из пострадавших работников учреждения госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. В указанном инциденте приняли участие около 30 осужденных.

"По результатам проведения обыска был изъят ряд запрещенных вещей и предметов. Во время проведения указанных мероприятий специальные средства и физическая сила к осужденным не применялись. Сейчас оперативная обстановка в учреждении управляемая, администрацией проводятся соответствующие режимные меры для ее поддержания", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в российской колонии в Омске заключенные устроили бунт, в ходе которого угрожали вскрыть вены из-за ужасных условий, унижений и избиений.

Также в Венесуэле заключенные устроили бунт в полицейском участке, погибли 68 человек.

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