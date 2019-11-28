Другого выхода у нас нет: Минюст хочет закрывать тюрьмы

Министерство юстиции намерено закрывать тюрьмы из-за недофинансирования, а также разрешить работу частных следственных изоляторов (СИЗО).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"К сожалению, в сегодняшнем бюджете мы не смогли получить увеличение финансирования пенитенциарной системы, поэтому единственным выходом для того, чтобы достичь этих целей, будет закрытие тюрем", - сказал министр юстиции Денис Малюська.

Он также отметил, что необходимо сократить количество персонала там, где тюрьмы не заполнены.

"Это будет трудно, это будет сложно, это потребует много ресурсов, но другого выхода у нас нет", - сказал он.

Министр также отметил, что в пенитенциарной системе накопилось много проблем, тех, кто находится в тюрьме, совсем не готовят к возвращению в общество.

Кроме того, он сказал, что огромной проблемой системы является коррупция.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на май 2019 года в тюрьмах и СИЗО Украины было около 57 тысяч "свободных" мест.

Ранее стало известно, что руководство Лукьяновского СИЗО подозревают в получении взяток за улучшение условий для пребывания заключенных.