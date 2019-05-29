Охрана в одесской колонии жестко избила заключенных, которые решились на протест против поборов

Председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает чрезмерными насильственные действия Уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции при подавлении бунта в Одесской колонии №51.

Об этом говорится в его статье на сайте Харьковской правозащитной группы, передают Українськi Новини.

"27 мая страну всколыхнула весть о бунте в Южной исправительной колонии (ВК) №51 в Одессе. СМИ озвучивали фейки один краше другого о заложниках, погибших и сбежавших. На самом деле заложников не было, слава Богу, не было и погибших, и беглецов. А было - введение группы быстрого реагирования (ГБР) в масках и полном боевом снаряжении, которая жестоко избила 6 главных протестантов против действий администрации колонии, которых для этого специально привели в штаб", - написал Захаров.

Причина конфликта, по его данным, крайне плохое питание и вымогательство средств за возможность получить посылки с продуктами от родственников.

Правозащитник называет очень распространенными случаи применения чрезмерной силы при подавлении беспорядков в исправительных колониях и СИЗО.

"Использование спецподразделений для проведения обысков имеет целью запугивание заключенных", - резюмирует Захаров.

Он отметил, что расследование дел о жестоком обращении, совершенном персоналом уголовно-исправительных учреждений, так и не производится.

Как сообщали Українські Новини, в Черкасской исправительной колонии № 62 на Пасху, 28 апреля, произошел бунт осужденных. Был введен режим особых условий.

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