В Украине могут появится частные СИЗО по типу гостиниц

Министерство юстиции намерено разрешить работу частных следственных изоляторов (СИЗО).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что министерство намерено создать надлежащие условия содержания осужденных путем создания временных тюрем и начала практики частных СИЗО.

"Мы планируем попробовать дать возможность работать частным СИЗО. По сути, это будет что-то вроде гостиниц, которые хорошо охраняются, где лица, у которых есть средства, смогут находиться и ожидать приговора суда. За счет этих средств частично мы сможем покрывать расходы и пребывание лиц, которые будут находиться в обычных СИЗО", - сказал он.

Министр отметил, что пока это будет пилотный проект, чтобы увидеть, насколько эта бизнес-модель работает.

По словам Малюски, если эксперимент окажется успешным, такая практика будет во всей Украине.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на май 2019 года в украинских тюрьмах и СИЗО было 57 тыс. "свободных" мест.

Ранее стало известно, что руководство Лукьяновского СИЗО (Киевского следственного изолятора) подозревается в получении взяток за улучшение условий пребывания заключенных.

Тем временем премьер-министр Алексей Гончарук обвиняет предыдущий состав Министерства юстиции в защите частных, а не государственных интересов.