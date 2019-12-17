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17 грудня 2019, вівторок, 12:51 19
Судова влада 2019-12-17T12:54:38+02:00
Українські Новини
У справі про смерть Тимчука засекретили результати експертиз

У справі про смерть Тимчука засекретили результати експертиз

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Дмитро Тимчук, самогубство
Дмитро Тимчук. Фото: Дмитро Тимчук/Facebook
Дмитро Тимчук. Фото: Дмитро Тимчук/Facebook

Прокуратура приховує результати експертиз у справі про загибель депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (Народний фронт).

Про це йдеться у відповіді прокуратури Києва і Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.

"Інформацію на запит може бути отримано тільки у визначеному Кримінальним процесуальним кодексом порядку", - сказано у відповіді.

Також відомства послалися на статтю 222 КПК, згідно з якою відомості досудового розслідування може бути розголошено з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони вважають за можливе.

При цьому прокуратура Києва порекомендувала звернутися із заявою до відділу нагляду за дотриманням законів при розслідуванні злочинів проти життя, який веде процесуальне керівництво в цій справі.

Як повідомляли Українські Новини, слідство вважає, що головною версією загибелі Тимчука є самогубство.

Громадянська дружина Тимчука, яка виявила його тіло, проходить по справі як свідка.

Цивільна дружина Тимчука розповіла слідству, що в день загибелі він був у депресії і застрелився сам.

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