Тымчук застрелился сам на глазах у своей жены: появились результаты расследования

Гражданская жена народного депутата Дмитрия Тымчука рассказала следствию, что в день гибели он был в депрессии и застрелился сам. Об этом говорится в материалах дела.\r\n"Достал пистолет и угрожал себя убить. Она (сожительница – ред.) отговаривала последнего от попыток покончить жизнь самоубийством. Однако, около 12.00 Тымчук себя застрелил".\r\nВ момент выстрела женщина была в комнате рядом с Тымчуком.\r\nПо ее словам, депутат в последнее время злоупотреблял спиртными напитками. В день гибели он утром начал употреблять алкоголь, отказался ехать на работу, был в депрессии. Во время разговоров Тимчук высказывал суицидальные намерения.\r\nО происшествии женщина сообщила другу и помощнику нардепа. О конфликтах и долговых обязательствах погибшего ей ничего неизвестно.\r\nКак сообщали Українськi Новини, гражданская жена Тымчука Алена Коваль,которая обнаружила его тело, проходит по делу в качестве свидетеля.\r\nДмитрия Тымчука посмертно наградили орденом "За мужество". \r\nТем временем в социальных сетях активно обсуждали гибель Дмитрия Тымчука. В версию о том, что Тымчук застрелился, большинство пользователей сети не верил.