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08 июля 2019, понедельник, 14:11 77
Силовые структуры 2019-07-08T14:11:52+03:00
Українські Новини
Тымчук застрелился сам на глазах у своей жены: появились результаты расследования

Тымчук застрелился сам на глазах у своей жены: появились результаты расследования

Дмитрий Тымчук. Фото: Дмитрий Тымчук/Facebook
Дмитрий Тымчук. Фото: Дмитрий Тымчук/Facebook

Гражданская жена народного депутата Дмитрия Тымчука рассказала следствию, что в день гибели он был в депрессии и застрелился сам. Об этом говорится в материалах дела.

"Достал пистолет и угрожал себя убить. Она (сожительница – ред.) отговаривала последнего от попыток покончить жизнь самоубийством. Однако, около 12.00 Тымчук себя застрелил".

В момент выстрела женщина была в комнате рядом с Тымчуком.

По ее словам, депутат в последнее время злоупотреблял спиртными напитками. В день гибели он утром начал употреблять алкоголь, отказался ехать на работу, был в депрессии. Во время разговоров Тимчук высказывал суицидальные намерения.

О происшествии женщина сообщила другу и помощнику нардепа. О конфликтах и долговых обязательствах погибшего ей ничего неизвестно.

Как сообщали Українськi Новини, гражданская жена Тымчука Алена Коваль,которая обнаружила его тело, проходит по делу в качестве свидетеля.

Дмитрия Тымчука посмертно наградили орденом "За мужество". 

Тем временем в социальных сетях активно обсуждали гибель Дмитрия Тымчука. В версию о том, что Тымчук застрелился, большинство пользователей сети не верил.

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