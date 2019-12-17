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17 грудня 2019, вівторок, 10:45 10
Фінанси 2019-12-17T11:00:01+02:00
Українські Новини
Рубль просів: курс російської валюти на початку тижня

Рубль просів: курс російської валюти на початку тижня

Надежда Комендантова
курс рубля, курс рубля в Києві, курс рубля в Україні

У вівторок, 17 грудня , середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 16 січня, впав на 1 копійку до 3,37 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні впав на 1 копійку до 3,83 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля   Продаж
Середній 3,38   3,84
Максимальний 3,66   5,00
Мінімальний 2,30   3,67

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 грудня на 1,17 коп. до 23,5809 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,41 коп. до 23,3059 UAH/USD.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 8 коп. в понеділок знизився на 1 коп. до 23,50 UAH/USD.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 грудня, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH/USD.

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