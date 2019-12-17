Рубль просів: курс російської валюти на початку тижня

У вівторок, 17 грудня , середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 16 січня, впав на 1 копійку до 3,37 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Також курс продажу рубля до гривні впав на 1 копійку до 3,83 грн за 10 рублів. Курс рубля в обмінниках Києва: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,38 3,84 Максимальний 3,66 5,00 Мінімальний 2,30 3,67 Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 грудня на 1,17 коп. до 23,5809 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 0,41 коп. до 23,3059 UAH\/USD. Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 8 коп. в понеділок знизився на 1 коп. до 23,50 UAH\/USD. Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 грудня, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH\/USD.