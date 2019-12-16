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16 грудня 2019, понеділок, 10:17 8
Фінанси 2019-12-16T11:23:46+02:00
Українські Новини
Рубль злетів: курс російської валюти на початку тижня

Рубль злетів: курс російської валюти на початку тижня

Надежда Комендантова
курс рубля, Рубль, курс рубля в Києві

У понеділок, 16 січня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 12 грудня, зріс на 3 копійки до 3,38 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні виріс на 2 копійки-до 3,84 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля   Продаж
Середній 3,38   3,84
Максимальний 3,66   5,00
Мінімальний 2,30   3,67

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк констатує, що підвищення ліміту для фізосіб з переказу коштів за кордон не матиме впливу на валютний ринок.

Також НБУ хоче підписати нову програму з МВФ до квітня 2020.

Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 грудня, на 6,53 коп. до 23,4980 UAH/USD.

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