Рубль злетів: курс російської валюти на початку тижня

У понеділок, 16 січня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 12 грудня, зріс на 3 копійки до 3,38 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні виріс на 2 копійки-до 3,84 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,38 3,84 Максимальний 3,66 5,00 Мінімальний 2,30 3,67

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк констатує, що підвищення ліміту для фізосіб з переказу коштів за кордон не матиме впливу на валютний ринок.

Також НБУ хоче підписати нову програму з МВФ до квітня 2020.

Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 грудня, на 6,53 коп. до 23,4980 UAH/USD.