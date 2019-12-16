На межбанке неделя началась с падения гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 8 коп. в понедельник снизился на 1 коп. до 23,50 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,46-23,49 UAH\/USD, затем котировки начали расти до 23,50-23,53 UAH\/USD, после чего установились на уровне 23,48-23,52 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 15,22% с 27,72 UAH\/USD до 23,50 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что повышение лимита для физлиц по переводу средств за границу не окажет влияния на валютный рынок. Также НБУ хочет подписать новую программу с МВФ до апреля 2020. А ЕС может предоставить Украине макрофинансовую помощь в результате договоренностей с МВФ. Тем временем в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 декабря на 2,20 коп. до 23,6094 UAH\/USD, курс покупки понизился на 3,97 коп. до 23,3030 UAH\/USD.