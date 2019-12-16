На межбанке неделя началась с падения гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 8 коп. в понедельник снизился на 1 коп. до 23,50 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,46-23,49 UAH/USD, затем котировки начали расти до 23,50-23,53 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,48-23,52 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 15,22% с 27,72 UAH/USD до 23,50 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что повышение лимита для физлиц по переводу средств за границу не окажет влияния на валютный рынок.

Также НБУ хочет подписать новую программу с МВФ до апреля 2020. А ЕС может предоставить Украине макрофинансовую помощь в результате договоренностей с МВФ.

Тем временем в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 декабря на 2,20 коп. до 23,6094 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,97 коп. до 23,3030 UAH/USD.