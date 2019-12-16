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16 грудня 2019, понеділок, 20:26 6
Верховна Рада і партії 2019-12-16T20:45:01+02:00
Українські Новини
Поляков подав заяву про вихід з "Слуги народу"

Поляков подав заяву про вихід з "Слуги народу"

Анна Рудык
Антон Поляков, Слуга народу, Верховна Рада
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluanarodu.polyakov.206
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluanarodu.polyakov.206

Депутат Верховної Ради від партії Антон Поляков, якого нещодавно виключили з фракції "Слуги народу", подав заяву про вихід з партії. Про це депутат повідомив у своєму Telegram-каналі.

Так, Поляков написав, що подав заяву про вихід з партії.

"Подав сьогодні заяву про вихід з партії СН. Насправді, це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити", - написав Поляків.

Він також додав, що не може перебувати у партії, де є "кнопкодави, порохоботи, любителі "рішалова", і керівники, які в цьому замішані і все це покривають".

"Я йшов у політику як раз для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником. І погода, і настрій сьогодні сонячні. Ніби остаточно виліз з болота, яке погано пахне", - написав депутат.

Як повідомляли Українські Новини, Поляков заявляв, що Зеленський вже не здатний контролювати фракцію і Офіс Президента.

Раніше депутат Антон Поляков, який раніше скаржився Зеленському про можливий замах, повідомив, що його хотіли виключити з партії за збір підписів проти генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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