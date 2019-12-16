Поляков подав заяву про вихід з "Слуги народу"

Депутат Верховної Ради від партії Антон Поляков, якого нещодавно виключили з фракції "Слуги народу", подав заяву про вихід з партії. Про це депутат повідомив у своєму Telegram-каналі.

Так, Поляков написав, що подав заяву про вихід з партії.

"Подав сьогодні заяву про вихід з партії СН. Насправді, це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити", - написав Поляків.

Він також додав, що не може перебувати у партії, де є "кнопкодави, порохоботи, любителі "рішалова", і керівники, які в цьому замішані і все це покривають".

"Я йшов у політику як раз для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником. І погода, і настрій сьогодні сонячні. Ніби остаточно виліз з болота, яке погано пахне", - написав депутат.

Як повідомляли Українські Новини, Поляков заявляв, що Зеленський вже не здатний контролювати фракцію і Офіс Президента.

Раніше депутат Антон Поляков, який раніше скаржився Зеленському про можливий замах, повідомив, що його хотіли виключити з партії за збір підписів проти генерального прокурора Руслана Рябошапки.