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15 декабря 2019, воскресенье, 09:49 21
Президент 2019-12-15T10:00:02+02:00
Українські Новини
Зеленский уже не способен контролировать фракцию и Офис Президента, - исключенный из "Слуги народа" депутат

Зеленский уже не способен контролировать фракцию и Офис Президента, - исключенный из "Слуги народа" депутат

Ярина Вацяк
Офис президента, Антон Поляков, Слуга народа, Владимир Зеленский
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Депутат Верховной Рады Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа", считает, что президент Владимир Зеленский уже не способен контролировать фракцию, партию и Офис президента.

Об этом Поляков рассказал в интервью "Главкому".

По его словам, ранее депутат считал, что "президент просто в информационном коконе", но сейчас Зеленский просто не может "в корне изменить ситуацию и разобраться" во всем.

"То, что происходит, явно не вписывается в картину, которую я видел для себя на президентских и на парламентских выборах. Я не мог представить, что вот такое случится", - жалуется депутат.

Поляков отметил, что когда его выгоняли, он просил о встрече на фракции, но "получил ноль реакции".

Конечно, замечает депутат, Зеленскому могут подавать информацию по-разному, "поставить не в том месте кому или упор - и ты уже вроде бы не друг, а враг".

И все же Поляков говорит, что имеет глубокие сомнения по поводу того, что президент "ничего не видит и не слышит". "Здесь два варианта: либо он уже просто до такой степени не может повлиять на ситуацию, избегает какой-то конкретики, или же он понимает, как бы ни поступил, то это сыграет просто в минус ему и фракции", - говорит Поляков.

Как сообщали Українські Новини, депутат Антон Поляков, который ранее жаловался Зеленскому о возможном покушении, сообщил, что его хотели исключить из партии за сбор подписей против генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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