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29 октября 2019, вторник, 11:17 366
Верховная Рада и партии 2019-10-29T11:17:58+02:00
Українські Новини
Депутат "Слуги народа" пожаловался Зеленскому, что другой депутат "заказал" его криминальному авторитету

Депутат "Слуги народа" пожаловался Зеленскому, что другой депутат "заказал" его криминальному авторитету

Заказное убийство, Партия

Народный депутат от Слуги народа Антон Поляков утверждает, что коллега по фракции "заказал его одному из криминальных авторитетов". Как отметил нардеп у себя на странице в Facebook, 28 октября на заседании фракции он рассказал об этом президенту Владимиру Зеленскому.

"Чиновники МВД сообщили мне, что партнер Приходько, тоже депутат Верховной Рады девятого созыва заказал меня одному из криминальных авторитетов за мое "давление" на генпрокурора. Президент пообещал разобраться в этой ситуации", – написал Поляков.

По словам Полякова, он попросил спикера парламента Дмитрия Разумкова "срочно изготовить подписные листы на выражение недоверия" генпрокурору Руслану Рябошапке из-за его бездействия.

"На заседании фракции, задал вопрос президенту относительно ситуации с неподписанием генпрокурором представление на снятие неприкосновенности с депутата Приходько. Оказывается, президент вообще не в курсе ситуации, – отметил Поляков. – Очень многие депутаты готовы поставить свою подпись из-за бездействия господина Рябошапки. Но господин Разумков почему-то не спешит их (подписные листы – ред.) выдавать".

САП открыла дело по факту возможного взяточничества 11 депутатов Рады от "Слуги народа".

Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко. Тем временем депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа".

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