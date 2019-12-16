Київ стрімко зростає: названа фактична чисельність населення і машин у столиці

В той час, як населення України стрімко скорочується, фактична кільнкість населення в Києві перевищує 3 млн осіб.

Про це повідомив начальник комунальної організації "Інститут генерального плану міста Києва" Сергій Броневицький, передають Українські новини.

"Згідно з чинним генпланом був зроблений прогноз на 2020 рік, що населення буде становити 2,6 млн. А вже сьогодні фактичне населення перевищило 3 млн жителів", - сказав він.

Броневицький зазначив, що ці дані їм надав Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. в. Птухи Національної академії наук.

Згідно з прогнозом чисельності населення на 2041 рік, у Києві будуть проживати 3,8 млн осіб.

Він також зазначив, що станом на 2019 рік у Києві перебуває 1,2 млн автомобілів і щодня в місто в'їжджає більш як 200 тис. автомобілів.

Як повідомляли Українські новини, 28 листопада 2019 року Кабінет Міністрів повідомив про намір провести електронний перепис населення до кінця 2019 року і вже проводять пробний перепис.

15 грудня в Україні розпочався другий етап пробного перепису населення.