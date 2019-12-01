Сегодня в двух районах Киева и области начинается перепись населения: как это будет проходить

Государственная служба статистики проведет пробную перепись населения в части Оболонского района Киева и в Пискивской объединенной территориальной общине Бородянского района Киевской области 1-26 декабря.

Об этом говорится в сообщении Госстата, передают Українськi Новини.

В сообщении отмечается, что пробная перепись не ставит задачей определить количество населения в избранных территориях, ее целью является апробация программы, переписного инструментария, применение инновационных технологий; определение методов, основных организационных мероприятий, оптимальных дат, длительности проведения переписи; определение концепции технологии обработки данных и механизмов взаимодействия органов статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Во время пробной переписи в каждом помещении запишут всех граждан, которые по состоянию на 00:00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, включая временно проживающих.

Из числа тех, которые постоянно проживают, запишут также временно отсутствующих.

Гражданам, подлежащим переписи, предлагается поучаствовать в ней одним из трех возможных способов:

1-10 декабря (Интернет-раунд) самостоятельно заполнить анкету (переписной лист) на специальном портале в сети Интернет (нужно иметь электронную подпись);

или 14-23 декабря предоставить ответы переписчику, который посетит помещение, и заполнить анкету (переписной лист) на планшете;

или 14-23 декабря прийти в переписной отдел или инструкторский участок и дать ответы на вопросы анкеты (переписного листа) временному переписному персоналу.

Контрольный обход отдельных помещений состоится 24-26 декабря.

Пробная перепись населения в 2019 году - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения в 2020 году.

Как сообщали Українськi Новини, директор института демографии и социологических исследований Национальной академии наук Элла Либанова выступает против замены полноценной традиционной переписи населения электронной.

Кабмин хочет провести электронную перепись населения до 2020. Кабмин предлагал выделить на перепись населения более 3 млрд гривен.