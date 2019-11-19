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19 ноября 2019, вторник, 17:26 389
Общество 2019-11-19T17:26:48+02:00
Українські Новини
Умерших вдвое больше, чем рожденных: население Украины стремительно сокращается

Умерших вдвое больше, чем рожденных: население Украины стремительно сокращается

Смертность, Численность населения, Население Украины
Население. Фото: pixabay
Население. Фото: pixabay

В течение января-сентября 2019 года численность населения Украины сократилась на 193,2 тыс. человек и на 1 октября составила 41 960 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 53 рожденных.

Как сообщали Українські Новини, население Украины стремительно сокращается: количество жителей опустилось ниже отметки 42 млн по состоянию на 1 сентября.

Ранее, в течение января-июля 2019 года численность населения Украины сократилась на 162,9 тыс. человек и на 1 августа составила 41 990,3 тыс. человек.

А в 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.

По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.

Также в течение января-апреля 2019 года численность населения Украины сократилась на 97,3 тыс. человек и на 1 мая составила 42 055,9 тыс. человек

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