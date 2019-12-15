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15 декабря 2019, воскресенье, 17:20 2491
Общество 2019-12-15T19:00:02+02:00
Українські Новини
В Украине начался второй этап пробной переписи населения

В Украине начался второй этап пробной переписи населения

Валерия Назаренко
Государственная служба статистики, Пробная перепись населения, Перепись населения
Население. Фото: pixabay
Население. Фото: pixabay

В Украине начался второй раунд пробной переписи населения, который проводят в двух районах Киевской области. Об этом сообщает Государственная служба статистики в Facebook.

Второй этап пробной переписи населения в Оболонском районе Киева и Писковской объединенной территориальной общине будет проходить с 14 по 23 декабря 2019 года.


На протяжении данного периода жители этих районов могут предоставить информацию переписчику, который придет по адресу, или же самостоятельно посетить переписное отделение.

В Госстате отметили, что персональные данные граждан, полученные в ходе переписи, не будут разглашаться, а будут использоваться только в статистических целях.

Пробная перепись населения - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, перепись населения хотят провести в ноябре-декабре 2020 года.

Также сообщалось, что для переписи населения хотят использовать данные мобильных операторов.

Тем временем, что будут спрашивать и как не попасть на мошенников.

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