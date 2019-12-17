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17 грудня 2019, вівторок, 06:17 14 Документ
Політика 2019-12-17T08:30:03+02:00
Українські Новини
Абромавичус вирішив не допускати Найєма до держтаємниці

Абромавичус вирішив не допускати Найєма до держтаємниці

Яков Сташинский
Айварас Абромавичус, Мустафа Найєм, СБУ, Укроборонпром, держтаємниця
Мустафа Найєм. Фото: Українське фото
Мустафа Найєм. Фото: Українське фото

Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що заступникові генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Мустафі Найєму допуск до державної таємниці не надавався і відповідна перевірка не проводилася.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

"Станом на сьогодні (16 грудня 2019 року) допуск до державної таємниці зазначеному у Вашому запиті громадянину (Мустафі Найєму) Службою безпеки України не надавався, відповідна перевірка не здійснювалася", - вказано в документі.

Нагадаємо, 11 листопада 2019 року колишній депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм був призначений на посаду заступника гендиректора держконцерну "Укроборонпром" з питань взаємодії з органами державної влади.

4 грудня 2019 року стало відомо, що гендиректора "Укроборонпрому" Айварасу Абромавичусу нарахована заробітна плата за жовтень у розмірі 4,336 тис. гривень, посадовий оклад заступника гендиректора Найєма становить 43 тис. гривень. Це означає, що Найєм отримує зарплату в 10 разів більше, ніж його безпосередній керівник Абромавичус.

Як повідомляли Українські Новини, 18 жовтня 2019 року СБУ надала допуск до держтаємниці гендиректору "Укроборонпрому" Абромавичусу, незважаючи на підтверджену Президентом України Володимиром Зеленським наявність у нього громадянства Литви.

30 серпня 2019 року Президент Зеленський призначив гендиректором держконцерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Джерело : Українські новини
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