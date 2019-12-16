Війна на Донбасі: штаб ООС назвав втрати бойовиків за тиждень

22 бойовики були вбиті і 22 поранені в результаті бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) з 1 по 15 грудня. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини. "За інформацією розвідки Об’єднаних сил, з 1 по 15 грудня 2019 року, втрати збройних формувань Російської Федерації склали 44 особи. 22 окупанти було ліквідовано, ще 22 особи складають санітарні втрати ворога", - сказано в ньому. У разі загрози життю і здоров'ю, захоплення територій, проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику. Як повідомляли Українські Новини, з 22 по 28 листопада 10 бойовиків були убиті і 15 поранені в результаті бойових дій в зоні ООС. 11 практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки. А в Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілу не було. Тим часом більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР".