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16 грудня 2019, понеділок, 12:00 25
Політика 2019-12-16T12:06:03+02:00
Українські Новини
Війна на Донбасі: штаб ООС назвав втрати бойовиків за тиждень

Війна на Донбасі: штаб ООС назвав втрати бойовиків за тиждень

Елизавета Драбкина
Втрати бойовиків, Ситуація в зоні ООС, Донбас, війна на Донбасі

22 бойовики були вбиті і 22 поранені в результаті бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) з 1 по 15 грудня.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"За інформацією розвідки Об’єднаних сил, з 1 по 15 грудня 2019 року, втрати збройних формувань Російської Федерації склали 44 особи. 22 окупанти було ліквідовано, ще 22 особи складають санітарні втрати ворога", - сказано в ньому.

У разі загрози життю і здоров'ю, захоплення територій, проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

Як повідомляли Українські Новини, з 22 по 28 листопада 10 бойовиків були убиті і 15 поранені в результаті бойових дій в зоні ООС.

11 практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки. А в Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілу не було.

Тим часом більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР".

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