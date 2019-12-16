Прокурора Новікова конкурсна комісія обрала на посаду голови НАЗК

В той час, як пост глави НАЗК претендували понад 30 осіб, третина серед них з НАБУ і ГПУ, конкурсна комісія обрала на посаду голови Національного агентства з запобіганню корупції (НАПК) прокурора департаменту нагляду за дотриманням законів Олександра Новікова. Про це на засіданні комісії повідомив співголова відомства, колишній експерт Ради Європи з антикорупційних питань Тільман Хоппе, передають Українські Новини. Всі члени комісії підтримали цю кандидатуру. Призначення Новікова на посаду голови НАЗК тепер розгляне Кабінет Міністрів. Всі відібрані раніше 8 фіналістів пройшли інтерв'ю з комісією. Комісія зазначила компетенції Новікова і не знайшла в його біографії правопорушень. Новіков працює прокурором департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури. Він отримав освіту в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за правознавства. Він був претендентом на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, успішно пройшов оцінювання в 2019 році. Комісія зазначила компетенції Новікова і не знайшла в його біографії правопорушень. Як повідомляли Українські Новини, 6 грудня конкурсна комісія за результатами першого етапу оцінювання відібрала 8 кандидатів на посаду голови НАЗК. Член НАЗК Скопич претендує на посаду голови НАЗК. Також екс-радник голови НАЗК Пархоменко-Куцевіл претендує на посаду голови НАЗК.