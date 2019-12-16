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16 грудня 2019, понеділок, 10:48 23
Силові структури 2019-12-16T11:45:02+02:00
Українські Новини
Прокурора Новікова конкурсна комісія обрала на посаду голови НАЗК

Прокурора Новікова конкурсна комісія обрала на посаду голови НАЗК

Надежда Комендантова
Олександр Новіков, голова НАЗК
НАПК. Фото: nazk.gov.ua
НАПК. Фото: nazk.gov.ua

В той час, як пост глави НАЗК претендували понад 30 осіб, третина серед них з НАБУ і ГПУ, конкурсна комісія обрала на посаду голови Національного агентства з запобіганню корупції (НАПК) прокурора департаменту нагляду за дотриманням законів Олександра Новікова.

Про це на засіданні комісії повідомив співголова відомства, колишній експерт Ради Європи з антикорупційних питань Тільман Хоппе, передають Українські Новини.

Всі члени комісії підтримали цю кандидатуру.

Призначення Новікова на посаду голови НАЗК тепер розгляне Кабінет Міністрів.

Всі відібрані раніше 8 фіналістів пройшли інтерв'ю з комісією.

Комісія зазначила компетенції Новікова і не знайшла в його біографії правопорушень.

Новіков працює прокурором департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури.

Він отримав освіту в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за правознавства.

Він був претендентом на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, успішно пройшов оцінювання в 2019 році.

Комісія зазначила компетенції Новікова і не знайшла в його біографії правопорушень.

Як повідомляли Українські Новини, 6 грудня конкурсна комісія за результатами першого етапу оцінювання відібрала 8 кандидатів на посаду голови НАЗК.

Член НАЗК Скопич претендує на посаду голови НАЗК.

Також екс-радник голови НАЗК Пархоменко-Куцевіл претендує на посаду голови НАЗК.

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