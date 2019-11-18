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18 ноября 2019, понедельник, 16:28 125
Политика 2019-11-18T16:29:29+02:00
Українські Новини
Член НАПК Скопич претендует на должность председателя НАПК

Член НАПК Скопич претендует на должность председателя НАПК

НАПК , Александр Скопич, Председатель НАПК
Александр Скопич Фото: Википедия
Александр Скопич Фото: Википедия

Член Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Скопич подал декларацию о доходах как кандидат на должность председателя НАПК.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

За 2018 год Скопич задекларировал жилой дом в Аркадиевке (Киевская область) площадью 65 км. м., квартиру в Киеве площадью 21,7 кв. м. и 2 земельных участка в Аркадиевке площадью 1,3 тыс. и 7,4 тыс кв. м.

Также в декларации значатся автомобили Mercedes-Benz E-класса 2001 года выпуска и Toyota Prado 2006 года выпуска.

Кроме того, Скопич задекларировал заработную плату, полученную в НАПК, в размере 1,2 млн гривен и мужские наручные часы Longines стоимостью 50,6 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, бывшая советница председателя НАПК Оксана Пархоменко-Куцевил подала декларацию о доходах как кандидат на должность председателя агентства.

В 2018 году Скопича обвиняли в злоупотреблении служебным положением и служебной халатности.

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