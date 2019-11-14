Экс-советница председателя НАПК Пархоменко-Куцевил претендует на должность председателя НАПК

Бывшая советница председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Оксана Пархоменко-Куцевил подала декларацию о доходах как кандидат на должность председателя НАПК.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

За 2018 год Пархоменко-Куцевил задекларировала квартиру площадью 18 кв. м. в Киеве и паркоместо площадью 19,9 кв. м.

При этом в декларации отсутствует информация о ценном движимом имуществе, в том числе автомобилях.

Также нет данных о ценных бумагах, корпоративных правах и нематериальных активах.

Декларацю о доходах Пархоменко-Куцевил подала 13 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, в марте 2018 года Пархоменко-Куцевил, которую судья Дарницкого районного суда Киева Полина Коляденко обвинила в давлении, уволилась по собственному желанию с должности советника председателя НАПК.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему председателю НАПК Наталье Корчак.