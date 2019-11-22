На пост главы НАПК претендуют более 30 человек, треть среди них - из НАБУ и ГПУ

На должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) претендуют 32 человека.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Кабинета Министров, передают Українські Новини.

При этом, согласно сообщению общественной организации "Transparency International Украина", среди кандидатов – экс-член НАПК, 7 представителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), 3 человека из Генеральной прокуратуры, 3 адвоката.

Кроме этого, свои кандидатуры подали работники университетов, Министерства внутренних дел, Верховного Суда, Высшей квалификационной комиссии судей и Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Мы рады, что конкурс вызвал такой интерес профессионального сообщества. Следующий этап - в понедельник, 25 ноября, решим, какие заявки соответствуют формальным требованиям конкурса", - отметила сопредседатель конкурсной комиссии, руководитель юридического отдела "Transparency International Украина" Екатерина Рыженко.

Конкурс состоится 25 ноября в 18:00 в здании правительства.

Как сообщали Українські Новини, член НАПК Скопич претендует на должность председателя НАПК.

Также экс-советница председателя НАПК Пархоменко-Куцевил претендует на должность председателя НАПК