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16 грудня 2019, понеділок, 08:45 11
Суспільство 2019-12-16T08:55:35+02:00
Українські Новини
Сьогодні водії починають тестувати додаток з електронними водійськими правами

Сьогодні водії починають тестувати додаток з електронними водійськими правами

Надежда Комендантова
електронні посідчення, Водійські права, Тестування
Водій. Фото:www.15min.lt
Водій. Фото:www.15min.lt

Сьогодні офіційно розпочинається тестування водіями бета-версії мобільного додатку "Дія" з доступом до цифрових водійських прав і техпаспорта на авто.

Доступ до тестування отримають 20 000 власників водійських посвідчень серед добровольців.

Проект мобільного додатку "Дія" створюється у співпраці Міністерства цифровий трансформації з Міністерством внутрішніх справ, найбільшим українським банком "ПриватБанк" та міжнародної IT-компанією EPAM.

Ідентифікація тестувальників через BankID, а верифікація даних посвідчення буде відбуватися за рахунок QR-коду.

протягом усього періоду тестування команда Міністерства цифровий трансформації спільно з партнерами буде вивчати і аналізувати відгуки, щоб виправити всі недоліки і забезпечити користувальницький досвід для всіх користувачів.

Тестовий період триватиме до кінця поточного року.

Як повідомляли Українські Новини, з жовтня запрацювало нововведення щодо інформації у водійських посвідченнях. Тепер у разі обміну, заміни або відновлення водійського посвідчення, громадянин отримує посвідчення, в якому обов'язково зазначаються його група крові і резус-фактор.

Раніше Кабмін прийняв рішення ввести електронні водійські права і техпаспорта в тестовому режимі. Для цього буде використовуватися додаток "Дія".

Кабмін запустив додаток з електронними водійськими правами.

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