Кабмин запустил приложение с электронными водительскими правами

Министерство цифровой трансформации запускает приложение "Дія" для использования водительских прав и свидетельства регистрации транспортного средства в тестовом режиме.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передают Українські Новини.

"Сегодня мы запускаем уже в первую очередь бета тестирование нашего приложения "Дія", который, собственно, и есть "государством в смартфоне". Это наш первый шаг. Первые услуги, которые будут в этом приложении - это возможность использовать электронное водительское удостоверение и электронный технический паспорт уже реально оффлайн, в жизни с помощью приложения",- сказал он.

По мнению Федорова, запуск тестирования этой функции приложения привлечет тысячи украинцев.

Он также отметил, что приложение разработано с помощью украинской IT-компании Epam без привлечения государственных средств.

Оба документа будут иметь QR-код, который полицейские смогут считывать с помощью камеры планшета или смартфона.

Тестирование пройдут 20 тыс. граждан.

Для идентификации личности в приложении будет использоваться среди прочего интернетбанкинг.

Кроме этого, Министерство намерено каждые 2 недели представлять гражданам новую функцию приложения.

Как сообщали Українські новини, ранее Министерство иностранных дел открыло телефонную горячую линию для обращений граждан в связи с землетрясением в Афганистане, Индии, Пакистане и Таджикистане.