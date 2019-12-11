подписаться на рассылку
23.5 23.8
25.85 26.4
˟
11 декабря 2019, среда, 16:00 1024
Кабмин 2019-12-11T17:00:02+02:00
Українські Новини
Кабмин запустил приложение с электронными водительскими правами

Кабмин запустил приложение с электронными водительскими правами

Елизавета Кесельман
Кабмин, Минцифра, Водительские права, Электронные права
Водитель.Фото: pixabay
Водитель.Фото: pixabay

Министерство цифровой трансформации запускает приложение "Дія" для использования водительских прав и свидетельства регистрации транспортного средства в тестовом режиме.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передают Українські Новини.

"Сегодня мы запускаем уже в первую очередь бета тестирование нашего приложения "Дія", который, собственно, и есть "государством в смартфоне". Это наш первый шаг. Первые услуги, которые будут в этом приложении - это возможность использовать электронное водительское удостоверение и электронный технический паспорт уже реально оффлайн, в жизни с помощью приложения",- сказал он.

По мнению Федорова, запуск тестирования этой функции приложения привлечет тысячи украинцев.

Он также отметил, что приложение разработано с помощью украинской IT-компании Epam без привлечения государственных средств.

Оба документа будут иметь QR-код, который полицейские смогут считывать с помощью камеры планшета или смартфона.

Тестирование пройдут 20 тыс. граждан.

Для идентификации личности в приложении будет использоваться среди прочего интернетбанкинг.

Кроме этого, Министерство намерено каждые 2 недели представлять гражданам новую функцию приложения.

Как сообщали Українські новини, ранее Министерство иностранных дел открыло телефонную горячую линию для обращений граждан в связи с землетрясением в Афганистане, Индии, Пакистане и Таджикистане.

Больше новостей о: Кабмин Минцифра Водительские права Электронные права

Архив
Новости
Условия реструктуризации "зеленого" тарифа согласованы с операторами отрасли, - депутат 16:56
От реструктуризации "зеленого" тарифа "Гарантированный покупатель" сэкономит до 2,5 млрд грн в год, - СМИ 16:55
Малевич и Лобановский – институт нацпамяти будет прославлять новых героев, которые объединяют людей 16:45
Законопроект №2543 решает ключевые проблемы сектора возобновляемой энергетики, – заявление ЕБА 16:41
У экс-депутата Микитася провели обыски 16:33
больше новостей
Зеленский предложил Путину не тратить время на доказательства, что боевиков на Донбассе нет 02:40
Зеленский рассчитывает на максимально долгосрочный контракт по транзиту газа 02:40
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Львы в зоопарке Бердянска. Фото:facebook.com/lioneldelange
Из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке 19:05
Дача Пристайко. Фото: Newsone
Старая мебель и советские коврики: журналисты обнаружили госдачу Пристайко в Конча-Заспе 15:09
больше новостей
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska
Министр юстиции похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол 20:59
НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану 14:45
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok